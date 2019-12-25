В пятницу в Петербурге будет морозно и скользко

Предстоящей ночью температура воздуха опустится до -18…-20 градусов.

В пятницу, 12 февраля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами пройдет небольшой снег, город украсит изморозь. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха в городе опустится до -18…-20 градусов. Днем ожидается -11…-13 градусов. Ветер подует с северного направления, слабый. На дорогах местами будет скользко. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее синоптик объяснил появление редкого тумана-парения над Невой.

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