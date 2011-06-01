В пяти районах Петербурга снесли незаконные автостоянки

Все нарушители были оштрафованы. Кроме того, им предстоит возместить стоимость работ по освобождению незаконно занятых участков.

На этой неделе сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) совместно с подведомственным СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" снесли незаконные автостоянки в Невском, Выборгском, Красногвардейском, Фрунзенском и Василеостровском районах. Об этом сообщили в пресс-службе ККИ в четверг, 10 июня.

Незаконные автостоянки обнаружили на земельных участках на улице Димитрова, вблизи дома 29, на улице Пинегина, вблизи дома 22, на улице Крыленко, вблизи дома 4, на улице Профессора Качалова, у дома 15А, на улицах Димитрова, Есенина, проспекте Энгельса, Софийской, Белградской улицах, на 27-й линии и Большом проспекте Васильевского Острова.

На всех объектах заблаговременно были размещены уведомления о необходимости добровольного освобождения земельных участков, аналогичные уведомления вручены выявленным землепользователям, – говорится в сообщении.

Так, все нарушители были оштрафованы. Кроме того, им предстоит возместить стоимость работ по освобождению незаконно занятых участков.

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Фото и видео: пресс-служба ККИ