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На Гороховой незаконное кафе выселили из здания нежилого фонда
Сегодня, 10:42
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На Гороховой незаконное кафе выселили из здания нежилого фонда

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Хозяин кафе также провел несогласованное переустройство в помещении.

В пятницу, 4 июня, сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно с коллегами из  СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" освободили помещение нежилого фонда, которое незаконно занимает кафе.

Обследование объекта провели в апреле: сотрудники пришли к выводу, что помещение на цокольном этаже дома на Гороховой улице заняли без имеющихся на то оснований. Также хозяин кафе решил переустроить помещение несогласованно: поставил перегородки с дверными проёмами, перенес сантехническое оборудование. Пользователь получал уведомление о необходимости добровольно освободить помещение, но решил его проигнорировать. 

Ранее мы писали, что территорию бывшей стройплощадки "Горская" расчистили от незаконных объектов.

Фото: пресс-служба ККИ

Теги: кки, незаконное кафе
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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