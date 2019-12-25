На Гороховой незаконное кафе выселили из здания нежилого фонда

Хозяин кафе также провел несогласованное переустройство в помещении.

В пятницу, 4 июня, сотрудники комитета по контролю за имуществом совместно с коллегами из СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" освободили помещение нежилого фонда, которое незаконно занимает кафе.

Обследование объекта провели в апреле: сотрудники пришли к выводу, что помещение на цокольном этаже дома на Гороховой улице заняли без имеющихся на то оснований. Также хозяин кафе решил переустроить помещение несогласованно: поставил перегородки с дверными проёмами, перенес сантехническое оборудование. Пользователь получал уведомление о необходимости добровольно освободить помещение, но решил его проигнорировать.

Ранее мы писали, что территорию бывшей стройплощадки "Горская" расчистили от незаконных объектов.

Фото: пресс-служба ККИ