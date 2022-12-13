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Сегодня, 13:16
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В пространстве на набережной реки Карповки открылась SUP-серф станция

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Для посетителей установили раздевалки и места отдыха.

Сегодня, 13 мая, в пространстве на набережной реки Карповки открылась SUP-серф станция. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем tg-канале.

Утром на Карповке состоялась гонка вокруг  Аптекарского острова. Маршрут сап-серферов включает реку Карповку, Большую Невку и Малую Невку. Финишируют участники на Карповке.  В ней приняли участие около 350 SUP-райдеров из разных регионов страны. 

Здесь есть 35 сап-бордов, 20 каяков и спасательно-тренировочный катер. Для посетителей установили раздевалки и места отдыха. За безопасностью горожан будут следить четыре инструктора.

Все желающие могут записаться на тренировки. Сейчас идет набор групп. Планируется набрать до 200 человек на этот год.

Ранее на Piter.tv: в "Приюте Белоснежки" 13 мая пройдет День Лося.

Фото: Телеграм / Пиотровский Online

Теги: аптекарский остров, карповка, сап-серф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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