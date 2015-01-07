В пространстве Vokzal 1853 открылся Читай-клуб

На этой неделе Читай-клубе пройдет воркшоп по созданию новогоднего подсвечника. 15 декабря здесь состоится киновикторина.

Сегодня, 5 декабря, библиотека имени М. Ю. Лермонтова открыла Читай-клуб в пространстве Vokzal 1853. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Здесь можно читать книги, встречаться с друзьями и обсуждать литературные новинки. Книги выдают по единому читательскому билету, который библиотекарь оформит прямо в Читай-клубе. Для получения электронной карточки понадобится только паспорт.

Кроме того, в Читай-клубе будут проходить различные культурные события. Посетителей ждут мастер-классы, настольные игры и квизы.

Ближайшие мероприятия в библиотеке: воркшоп по созданию новогоднего подсвечника 6 декабря в 18:00 и киновикторина 15 декабря в 18:30.

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Фото: Телеграм / Комитет по культуре Санкт-Петербурга