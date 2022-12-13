Вход на выставку свободный. Увидеть работы можно до 19 мая.

В пространстве Abramova gallery открылась выставка "Человечность без человека". В экспозицию вошли работы десяти художниц, которые поразмышляли о человеческой природе. Об этом сообщили в пресс-службе площадки.

Здесь представлены не только картины, но и вышивка, монотипия, керамика и графика. Все желающие могут познакомиться с творчеством Надежды Косинской, Полины Орловой, Алисы Гореловой, Саши Стакановой, Саши Кокачевой, Марии Ларионовой, Селены Ишо, Оксаны Афанасьевой, Катерины Бородавченко, Ольги Аксёновой.

Вход на выставку свободный. Проект открыт до 19 мая. Увидеть работы можно с 12:00 до 19:00 во все дни, кроме понедельника и воскресенья.

Ранее на Piter.tv: сегодня билеты в Михайловский дворец и корпус Бенуа будут продавать за 125 рублей.

Фото: ВКонтакте / Abramova Gallery