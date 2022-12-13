В прошлом году петербуржцы заключили почти 60 тыс. браков

Средний возраст брачующихся — 30–32 года.

В Петербурге за первую неделю весны заключили 934 пары брак. Об этом пишет "Вечерка" со ссылкой на комитет по делам записи актов гражданского состояния.

Заявление на регистрацию можно подать через портал "Госуслуги" и очно в органах ЗАГСа. Пошлина составляет 350 рублей. В прошлом году в Петербурге заключили 58095 браков, что на 8200 больше, чем в 2021 году.

Согласно данным агентства Skazka Project, прирост клиентов в агентстве наблюдали и в ковидном 2020 году, и в 2021-м, и в прошедшем 2022-м. Они добавили, что иногда молодожёны откладывают торжество, потому что половина потенциальных гостей сейчас находятся за пределами России.

Руководитель свадебного агентства Vzaimno Wedding Ольга Береговая рассказала, что 80% свадеб — это небольшие камерные мероприятия. Клиентов не уменьшилось, но появилась тенденция проводить торжество в других странах. Средний возраст брачующихся — 30–32 года, это пары, которые готовы потратить на свадьбу больше 1 млн рублей. Чем жених и невеста младше, тем бюджет меньше. От стандартного ресторанного зала на 100 человек и выбирают свадьбу на берегу озера в лесу.

Ранее кто виноват: суд разбирается в запутанной истории падения двух мужчин с террасы "Azimut Сити Отель".

Фото: phxere

