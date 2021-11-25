В прокат вышел музыкальный фэнтези-мультфильм "Энканто"

Песни написал американский композитор Лин-Мануэль Миранда.

В четверг, 25 ноября, в российский прокат вышел компьютерно-анимационный музыкальный фэнтезийный фильм "Энканто". Это 60-й фильм студии Disney, снятый режиссерами Байроном Говардом и Джаредом Бушом совместно со сценаристом Чариз Кастро Смит.

История рассказывает об удивительной семье Мадригалов, которая живет в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме. Он расположен в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Магия этого места одарила каждого ребенка в семье Мадригалов уникальным даром – от суперсилы до способности исцелять. И лишь одну юную Мирабель волшебство обошло стороной. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решила, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.

Песни для мультфильма написал американский композитор Лин-Мануэль Миранда. Продюсерами выступили Кларк Спенсер и Иветт Мерино. Мирабель говорит голосом актрисы Стефани Беатрис.

Ранее мы писали, что в России в повторный прокат выходит первая "Матрица".

Видео: YouTube / Disney Россия