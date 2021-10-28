В прокат вышел мультфильм "Кощей. Начало"

В этот раз Кощей предстанет в образе положительного супергероя.

В четверг, 28 октября, в российский прокат вышел приключенческий мультфильм "Кощей. Начало". В этот раз Кощей, которого привыкли видеть злодеем, предстанет в образе положительного супергероя.

В давние времена люди и сказочные существа жили вместе, пока в Дивноземское княжество не нагрянул безжалостный монстр Белый призрак, способный уничтожить весь мир. Лишь одному герою под силу остановить чудовище. Он молод, силен, красив, а еще водит байк… Его зовут Кощей.

Главный герой говорит голосом российского актера Никиты Волкова. Также роли озвучили Ирина Старшенбаум, Арсений Перель, Тимур Родригез, Юрий Гальцев, Павел Баршак и др.

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Видео: YouTube / Мульт