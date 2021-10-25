Фильм "Дюна" лидирует в прокате США по итогам первых выходных

Премьера в американском прокате состоялась на несколько недель позже, чем в России.

Фильм "Дюна" режиссера Дени Вильнёва стал лидером американского проката в минувшие выходные. С момента премьеры картина собрала 40,1 млн долларов. Об этом сообщает NBC News.

Премьера "Дюны" в американском прокате состоялась на несколько недель позже, чем в России. Одновременно фильм показали на стрим-сервисах и в 4125 кинотеатрах.

Сюжет основан на одноименном романе Фрэнка Герберта 1965 года. Зрители увидят на экране фантастическую историю из будущего, в котором феодальные семейства владеют целыми планетами. Главный герой фильма, молодой аристократ Пол Атрейдес поднимает войну против империи на планете Арракис, которая досталась в управление его семье.

В фильме снялись Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Зендея, Джейсон Момоа и др.

Ранее мы писали, что в прокат вышел мультфильм "Неисправимый Рон".

Видео: YouTube / WBRussia