В прокат вышел фильм "На острие" с Ходченковой и Милославской

Для съемок в спортивной драме актрисы брали уроки у фехтовальщиков.

В четверг, 26 ноября, в российский прокат вышла спортивная драма "На острие". Главные роли исполнили Светлана Ходченкова и Стася Милославская.

Сюжет основан на истории двух реальных фехтовальщиц Софьи Великой и Яны Егорян. Лучшая саблистка мира Александра Покровская знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг – взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает 19-летняя Кира Егорова. Девушка из провинции в одночасье покоряет Москву, побеждает во всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель – занять место Покровской.

Зрители увидят на экране отчаянную схватку двух спортсменок, которая выходит за пределы фехтовальной дорожки. Обе одержимы, и, кажется, остановить их уже не сможет ничто.

Режиссером фильма стал Эдуард Бордуков. Для съемок в картине Ходченкова и Милославская брали уроки у фехтовальщиков.

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Видео: YouTube / Central Partnership