В прокат вышел фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе"

В главных ролях Семен Серзин и Чулпан Хаматова.

В четверг, 9 сентября, в российский прокат вышла фантастическая драма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". В главных ролях Семен Серзин и Чулпан Хаматова.

Сюжет основан на романе Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Действие разворачивается вокруг обычной семьи Петровых, жизнь которой "взрывается" после того, как все члены семейства заболевают гриппом. Повседневность этих людей превратилась в яркую смесь фантастики, безумия и сюрреализма. Картина станет особенно актуальной на фоне пандемии коронавируса.

В фильме также снялись Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Александр Ильие и другие известные актеры.

Ранее Прилучный и Мельникова рассказали о съемках эротических сцен в триллере "Соври мне правду".

Видео: YouTube / SonyPicturesRU