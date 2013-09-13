В прокат вышел эротический триллер "Соври мне правду"

Главные роли исполнили Дарья Мельникова и Павел Прилучный.

В четверг, 9 сентября, в российский прокат вышел эротический триллер "Соври мне правду" с Дарьей Мельниковой и Павлом Прилучным в главной роли.

По сюжету влюбленная пара уединяется вдали от цивилизации. Они не так давно вместе, но парень уверен, что встретил свою единственную. Внезапно к ним в гости приезжает младшая сестра девушки и привозит с собой ее бывшего парня. Герои становятся заложниками желаний и страстей друг друга. Романтику сменяет страсть, а невинный флирт вызывает яростную ревность. Все более опасные психологические игры молодых людей грозят привести к жестокой развязке.

Кроме Мельниковой и Прилучного в фильме сыграли Евгений Романцов (новый парень девушки), Елизавета Кононова (младшая сестра).

Ранее Прилучный и Мельникова рассказали о съемках эротических сцен в триллере "Соври мне правду".

Видео: YouTube / Central Partnership