В прокат вышел "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант

Премьера состоялась 29 июля.

В четверг, 29 июля, в российский прокат вышел приключенческий фильм "Круиз по джунглям" с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант в главных ролях. Режиссером выступил Жауме Кольет-Серра.

По сюжету, отважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон отправляется в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево. Согласно приданиям, оно обладает магическими целебными свойствами. Сопровождают Лили ее утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк.

В джунглях героям предстоит столкнуться не только с опасными представителями флоры и фауны, но и с ловушками, которые приготовили для них другие охотники за деревом, и даже со сверхъестественным.

Ранее мы писали, что Disney думает о создании второй части "Круиза по джунглям".

Видео: YouTube / Disney Россия