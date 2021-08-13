"Босс-молокосос-2" выходит в прокат 19 августа

Главные герои, братья Тим и Тед, выросли, но изменились мало.

Названа дата выхода второй части мультфильма "Босс-молокосос" студии Dreamworks. Анимационная картина появится в прокате с 19 августа.

По сюжету, главные герои, братья Тим и Тед Тэмплтоны, выросли, но изменились мало. Тим стал образцовым семьянином, а Тед хоть и подрос, но сохранил облик настоящего босса. Однажды под Рождество происходит чудо – братья Тэмплтоны вновь становятся маленькими. Вместе с дочерью Тима им предстоит разрушить империю мирового злодея, который в промышленных масштабах производит детей-злодеев.

Вторая часть, как и первую, снял режиссер Том Макграт.

Ранее была названа дата выхода ремейка фильма "Один дома".

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia