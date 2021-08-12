Россиянам покажут триллер "Ночь страха. Противостояние"

Премьера состоялась 12 августа.

В четверг, 12 августа, в российский прокат выходит триллер режиссера Далласа Бёрджесса "Ночь страха. Противостояние".

Кора Фишер приходит в себя на больничной койке и понимает, что из ее памяти стерлись последние десять лет. На нее ведут охоту полицейские Техаса и кровожадная банда психопатов в масках, которой руководит некий Хайд. Параллельно с борьбой за жизнь она пытается найти ответ на главные вопросы — кто она на самом деле и что с ней произошло?

Роли в фильме исполнили Келси Прибильски, Чип Ллоренс, Эви Лэйк, Диана Роуз, Дэнни Мэйсон и др.

Ранее в прокат вышла вторая часть хоррора "Не дыши".

Видео: iVideos