Завтра в прокат выходит фильм "Коридор бессмертия" о блокаде Ленинграда

Фильм рассказывает историю строительства и работы железной дороги, по которой в блокадный Ленинград поставляли продовольствие и снаряжение.

В среду, 8 мая, в широкий российский прокат выходит фильм "Коридор бессмертия", посвященный блокаде Ленинграда.

Фильм рассказывает историю строительства и работы железной дороги, по которой в блокадный Ленинград поставляли продовольствие и снаряжение. Участок железнодорожного полотна зимой 1943 года был построен за 17 дней. Участок железнодорожной Шлиссельбургской магистрали позже получил название "Дорога Победы". Долгие годы вся информация о строительстве этого пути была засекречена.

Главные роли в ленте исполнили Артем Алексеев, Анастасия Цибизова, Игорь Ясулович, Артем Мельничук, Александр Яценко, Дарья Екамасова и другие артисты. Съемки "Коридора бессмертия" проходили в Петербурге и Ленинградской области, также часть сцен снималась в Московской области.

Историческим консультантом киноленты стал Даниил Гранин (он скончался в июле 2017 года). Премьера запланирована на 1 мая 2019 года.

Видео: YouTube