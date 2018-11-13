Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 15:46
0
alexandra08
210
Код вставки плеера

В приюте в Ломоносовском районе сотрудники ищут опекунов для собак

0
 
 

Сейчас в "Островке надежды" живут более 500 собак.

Ранее Piter.TV уже писал о том, что приют для бездомных животных "Островок надежды" в Ленобласти собирает средства на корм собак. Волонтеры рассказали об еще одной проблеме центра – это нехватка опекунов для бездомных животных.

Сейчас в "Островке надежды" живут более 500 собак. И некоторым из них посчастливилось "найти" опекунов - неравнодушных людей, которые согласились взять шефство над кем-то из бездомных животных приюта. Опекуны привозят корм для собак или платят за их содержание 1300 рублей (сумма, которая, по словам работников, не меняется уже долгие годы). Им разрешается ухаживать за "хвостиками" и выгуливать их с разрешения начальства.

Вы можете договориться о посещении подопечного с директором приюта:  выберете вместе день,  время и навестите собаку.

Оксана Спасская, сотрудник приюта.

Иногда один человек берет шефство над несколькими собаками. Например, есть люди, которые приезжают к 3 или 5 питомцам. Но сейчас сотрудники признаются, что опекунов у животных становится все меньше и меньше. Всех, кто любит собак и не равнодушен к судьбе обитателей "Островка надежды", сотрудники просят обращаться в официальную группу ВКонтакте. Там даже есть специальный альбом, где любой сможет выбрать себе пушистого подопечного.

Видео и фото: "Островок надежды" 

Теги: ломоносов , ломоносовский район , опекун , опекунство , приют островок надежды
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5