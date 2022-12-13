В превью Amnesia: The Bunker назвали "глотком свежего воздуха" для серии

Обозреватели показали зрителям кадры из геймплея.

Иностранные порталы начали публиковать превью-обзоры на компьютерную "выживалку" Amnesia: The Bunker Речь идет о новой части серии хорроров, события которой будут разворачиваться в бункере времён Первой мировой войны. Многие блогеры из известных изданий остались под впечатлением от геймплея. Она назвали проект "глотком свежего воздуха" для серии и хвалят его за то, что разработчики из Frictional Games смогли найти подход к хоррорам.

Специалист IGN добавил, что сюжетное повествование остается на втором плане, так как особенность игры заключается в геймплее. Это хоррор про выживание, очень близкий к классическим вариантам Resident Evil, в которых у пользователя есть крайне ограниченные ресурсы, а также присутствует необходимость показывают свою изобретательность ради выживания. Неизменной остается только центральная часть бункера, которая будет безопасной для игрока. Все остальные локации будут меняться с того момента, когда персонаж выйдет в рейд. В пути можно искать топливо для генератора, припасы. Создатели напомнили о том, что темнота будет "другом" для прячущегося в бункере монстра. При этом они не советуют быть чрезмерно осторожными, так как это не поможет герою получить какие-либо запасы. На прохождение хоррора в среднем у игрока уйдет порядка четырех-шести часов.

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Фото и видео: YouTube / IGN