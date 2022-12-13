Авторы Path of Exile показали трейлер обновления "Горнило"

На серверах PC и MAC проект будет доступен с 7 апреля.

Студия Grinding Gear Games, авторы компьютерной игры Path of Exile, провели обещанную ранее пользователям трансляцию, на которой представили следующее крупное обновление для с воего проекта. Оно получило название "Горнило" (Crucible). Игроки смогут опробовать новинку с седьмого апреля, когда она появится на серверах персональных компьютеров и Mac. Владельцам консолей придется дождпться 12 апреля.

Напомним, что "Горнило" расскажет историю о древних титанах, которые когда-то сформировали изначальную поверхность Рэкласта. Геймеры получат возможность "перековывать" их силу в собственное оружие. Это условие станет основной механикой обновления. Когда герой отыщет кузню, то сможет начать сложную битву, наградой за которую будут определять сами игроки, выставляя сложность "под себя". Полученное оружие можно будет изначально вставлять в древа пассивных умений, а после - прокачивать в кузнях. Авторы добавили, что на дереве талантов Атласа появится возможность использовать врата. Речь идет об особых талантах, которые позволят быстро "перескакивать" на противоположную область древа. Создатели переработали механики Разлома и Бездны, а также Следопыта и Диверсанта.

Студия GamesVoice показала геймплей Hogwarts Legacy с озвучкой на русском языке.

Фото и видео: YouTube / Path of Exile