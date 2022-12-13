Студия GamesVoice показала геймплей Hogwarts Legacy с озвучкой на русском языке

Полноценная озвучка персонажей игры будет доступна к концу 2023 года.

Российская студия озвучки GamesVoice, работающая над фанатской локализацией компьютерной игры Hogwarts Legacy, выпустила в социальных сетях геймплейный ролик с демонстрацией своего перевода. В кадре показны игровые моменты из пролога проекта. В частности, речь идет об атаке дракона на летающую карету и последующим визитом персонажей в гоблинский банк "Гринготтс". В общей сложности авторы показали пользователям чуть больше двадцати минут геймплея. СПециалисты из GamesVoice также публично заявили о том, что планируют выпустить полноценную локализацию игры до конца текущего года. В настоящее время уже ведется работа над этой задачей.

В свежем трейлере Tekken 8 показали геймплей за Линь Сяою.

Фото и видео: YouTube / GamesVoice