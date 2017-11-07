Пресс-служба Николая Носкова рассказала о состоянии певца после инсульта

В сети появилась информация, что музыкант находится в тяжелом состоянии.

Пресс-служба Николая Носкова опровергла слухи о плохом состоянии певца. В настоящее время музыкант находится дома и проходит реабилитацию после инсульта. Об этом сообщают РИА Новости.

Ранее основатель группы "Парк Горького" Алексей Белов призвал поклонников молиться за здоровье артиста: "Коля сейчас очень болен, у него был инсульт". Напомним, в марте 2017 года Николая Носкова доставили в тяжелом состоянии в больницу, где ему диагностировали ишемический спинальный инсульт. Он перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Сейчас музыкант идет на поправку.

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Фото: ВКонтакте / Николай Носков