Звезда сериала "Улица" Кристина Кузьмина победила рак‍

В марте этого года актриса призналась, что борется с онкологией.

Петербургская актриса Кристина Кузьмина победила онкологию. В интервью изданию "starhit.ru" звезда сериала "Улица" рассказала о том, как боролась со страшным недугом.

В марте этого года Кузьмина призналась, что борется с онкологией. За последний год актриса перенесла несколько операций. По ее словам, рецидив болезни - это еще страшнее, чем известие о ней: ведь раковый пациент уже знает, через что ему необходимо пройти.

Пять лет назад у меня уже диагностировали рак. Я пролечилась, перенесла операцию, казалось, все прошло... А если говорить про этот случай. Второй раз, это конечно, смешанные, странные чувства. Ты не испытываешь шока. Но цепляешься за мысль, что это, возможно, ошибка. Если пять лет назад я всего до конца не понимала, то во второй раз уже знала, что такое химиотерапия... Естественно, энтузиазм на первых порах не очень-то великий. Однако это проходит, когда начинаешь лечиться. Кристина Кузьмина, актриса.

Кузьмина рассказала, что во время лечения ей помогали близкие друзья и дочь. Актриса прошла лечение и даже съездила в Израиль. По ее словам, на сегодняшний день болезнь отступила.

Многие зрители полюбили Кристину Кузьмину после ее ролей в сериалах "Улица", "Тайны следствия". Артистка уже много лет играет в театральных постановках и воспитывает дочь Агриппину-Аграфену от брака с режиссером Дмитрием Месхиевым.

Фото: Актриса Кристина Кузьмина. Official Group / ВК, Кристина Кузьмина / Instagram