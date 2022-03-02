В преддверии 8 марта цветы в Петербурге подорожали на 50%

Поставки идут по давно сделанным заказам.

На Международный женский день петербуржцы не останутся без цветов. Об этом рассказали представители рынка в беседе с 78.ru.

По словам экспертов, поставки продолжаются по давно сделанным заказам. Часть цветов из Голландии уже пришла, часть – еще в пути. Без перебоев идут поставки местного цветника из Краснодара, Ставрополя, Ленобласти. Новые заказы на импорт продавцы цветов почти не размещают.

Из-за того что поставщики и транспортники просят оплату в рублях по текущему курсу, цветы для горожан подорожали на 50%. Еще на столько же цена может вырасти в связи с курсом, подорожанием транспорта и возможными рисками для бизнеса, которых опасаются представители цветочной отрасли.

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Фото: pexels.com