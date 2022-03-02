В преддверии 8 марта цветы в Петербурге подорожали на 50%

На Международный женский день петербуржцы не останутся без цветов. Об этом рассказали представители рынка в беседе с 78.ru.
По словам экспертов, поставки продолжаются по давно сделанным заказам. Часть цветов из Голландии уже пришла, часть – еще в пути. Без перебоев идут поставки местного цветника из Краснодара, Ставрополя, Ленобласти. Новые заказы на импорт продавцы цветов почти не размещают.
Из-за того что поставщики и транспортники просят оплату в рублях по текущему курсу, цветы для горожан подорожали на 50%. Еще на столько же цена может вырасти в связи с курсом, подорожанием транспорта и возможными рисками для бизнеса, которых опасаются представители цветочной отрасли.
Ранее мы писали, что в честь Масленицы в парке на Гатчинском шоссе сожгут чучело из танка.
Фото: pexels.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все