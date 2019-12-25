В честь Масленицы в парке на Гатчинском шоссе сожгут чучело из танка

Также предусмотрены конкурсы для зрителей и концертная программа.

Жителей и гостей Петербурга приглашают на развлекательную программу в парк на Гатчинском шоссе, 52, где в честь Масленицы сожгут чучело. Об этом сообщается на странице парка "ВКонтакте".

Традиционное сожжение пройдет весьма необычным способом. Огонь в чучело запустят из танка. На увлекательное зрелище можно будет посмотреть в полдень 6 и 7 марта. Также предусмотрены конкурсы для зрителей и концертная программа.

8 марта, в Международный женский день, все женщины смогут прокатиться по парку на танке.

Ранее мы писали, что Масленицу также встретят на Елагином острове.

Фото: ВКонтакте / СТАЛЬНОЙ ДЕСАНТ танковый парк