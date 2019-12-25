Кредитными каникулами смогут воспользоваться те, у кого заём не более чем на 250 тысяч.

В правительстве утвердили максимальный размер кредитов для кредитных каникул. Постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Сообщается, что максимальная сумма потребительского кредита, по которой заёмщики могут попросить каникулы у кредитных организаций — 250 тысяч рублей. Если кредит выдан индивидуальному предпринимателю, то для него верхняя планка — 300 тысяч. Если заём был выдан на покупку авто, то владелец может попросить о каникулах, если сумма кредита не превышает 600 тысяч рублей.

Если размер ссуды, цель которой не связана с осуществлением предпринимательской деятельности и обязательства по которой обеспечены ипотекой, составляет 1,5 миллиона рублей, то заёмщик вправе обратиться за кредитными каникулами.

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