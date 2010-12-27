Весенний призыв, капремонт и социально-экономическое развитие обсудят в правительстве Петербурга

Заседание пройдет в понедельник, 25 марта, а не как обычно во вторник.

В Петербурге в первый рабочий день состоится заседание городского правительства, на котором будут обсуждаться три вопроса. Об этом сообщают городские СМИ.

Обычно заседание правительства проходит во вторник, но в этот раз его перенесли на понедельник, 25 марта. На заседании обсудят три вопроса: проведение в апреле – июле призыва на военную службу, ход программы капитального ремонта в многоквартирных домах и вопросы социально-экономического развития города.

Трансляцию можно будет посмотреть в режиме реального времени на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Ранее на Piter.TV: Чиновники Ленобласти начали заседание с зарядки.

Фото:открытые источники​​​​​​​