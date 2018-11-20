Чиновники Ленобласти начали заседание с зарядки

В правительстве отметили, что было бы прекрасно, если бы каждый житель региона начинал свое утро со спорта.

Первое заседание правительства ЛО началось с зарядки. Об этом информирует сетевое пресс-служба губернатора и правительства ЛО. Напомним, 2019 год объявлен годом здорового образа жизни в Ленинградской области.

Зарядку чиновники провели под строгим контролем призеров призеры олимпиады в Рио-де-Жанейро, заслуженных мастеров спорта и многократных чемпионов нашей страны по водному поло Анна Карнаух и Екатерина Прокофьевы, приглашенных на заседание специально.

В Ленинградской области 2019 год объявлен Годом здорового образа жизни. Есть большая программа строительства спортивных объектов, совершенствования медицинской помощи. Но в этот год важно привлечь внимание людей к необходимости заботиться о здоровье, больше двигаться, простым вещам, которые могут улучшить качество жизни каждого. Александр Дрозденко, глава региона

Спортсменки наглядно показали чиновникам ряд специальных упражнений, способствующих улучшению кровообращения, а также направленных на разминку головы, шеи, ног, рук и плечевого пояса. Подобные упражнения, по мнению, спортсменок, задают правильный, здоровый тон всему дню. В правительстве отметили, что было бы прекрасно, если бы каждый житель региона начинал свое утро со спорта.

Врачи также рекомендуют начинать день с проведения зарядки. А, по мнению американских ученых, регулярная зарядка после сна и вовсе способна продлить жизнь человека. Помимо положительного влияния на здоровье, подобные физические нагрузки также стимулируют работу клеток мозга, препятствуют развитию депрессии, укрепляют общее состояние организма, в том числе улучшая иммунную систему.

Источник: пресс-служба региона