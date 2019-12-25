В пожаре в деревне Черная Речка сильно пострадала пожилая хозяйка дома

Надышавшуюся дымом женщину нашли в доме без сознания.

В минувшую пятницу, 12 марта, в полицию поступила телефонограмма из всеволожской больницы. Как стало известно Piter.TV, медики доставили в учреждение 90-летнюю жительницу деревни Черная Речка, сильно пострадавшую во время пожара.

Установлено, что пожилая уроженка Смоленской области, проживавшая в упомянутой деревне, была найдена без сознания в своем обгоревшем доме. Пожар случился 11 марта – по неизвестным пока причинам вспыхнула обстановка. Отмечается, что пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии с сильным отравлением угарным газом, женщину поместили в реанимационное отделение.

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Фото: Piter.TV