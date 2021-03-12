Движение по Ленинскому проспекту затруднено из-за ДТП

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

О вечерней аварии у дома №95 на Ленинском проспекте сообщили очевидцы в соцсетях.

КIA Ceed пострадал в ДТП на Ленинском, 95. Собирается пробка отметил петербуржец.

Судя по данным "Яндекс.Пробки", движение по участку затруднено.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения, на которой зафиксирован момент столкновения. Видно, как водитель иномарки резко затормозил перед пешеходным переходом, а следовавший за ним попутный петербуржец – не успел. Из-за силы удара машина вылетела на островок безопасности.

Ранее мы писали, что в пожаре в Городской туберкулезной больнице №2 никто не пострадал.

Фото: vk.com/spb_today ; "Яндекс.Пробки"

Видео: Piter.TV