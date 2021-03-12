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Вчера, 22:48
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smirenny
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Движение по Ленинскому проспекту затруднено из-за ДТП

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Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

О вечерней аварии у дома №95 на Ленинском проспекте сообщили очевидцы в соцсетях.

КIA Ceed пострадал в ДТП на Ленинском, 95. Собирается пробка

отметил петербуржец.

Судя по данным "Яндекс.Пробки", движение по участку затруднено.

В редакцию Piter.TV попала видеозапись с камер наблюдения, на которой зафиксирован момент столкновения. Видно, как водитель иномарки резко затормозил перед пешеходным переходом, а следовавший за ним попутный петербуржец – не успел. Из-за силы удара машина вылетела на островок безопасности. 

Ранее мы писали, что в пожаре в Городской туберкулезной больнице №2 никто не пострадал.

Фото: vk.com/spb_today ; "Яндекс.Пробки"

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Картина дня,

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