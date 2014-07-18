В пожаре на Приозерском шоссе пострадали четыре человека

В больницу доставили женщину и ее детей.

Сегодня, 24 апреля, в Выборгском районе Петербурга произошел большой пожар. В квартире на Приозерском шоссе, 14/5, полыхали пять "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14:29. Через 22 минуты огонь потушили. В операции задействовали три единицы техники и 11 спасателей.

В результате случившегося пострадала семья. Женщину и ее трех детей доставили в больницу. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Литейном проспекте хулиган ползал на коленях по проезжей части и запугивал водителей.

Фото: Piter.tv