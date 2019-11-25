В пожаре на Маршала Блюхера 53-летний мужчина получил серьезные ожоги

Его направили в больницу.

В Петербурге во время пожара в многоквартирном жилом доме пострадал 53-летний мужчина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В четверг, 30 апреля, в 12:53 на проспекте Маршала Блюхера, 50 на четвертом этаже семиэтажного дома горела кухня в двухкомнатной квартире. Во время пожара пострадал 53-летний мужчина, он в тяжелом состоянии оспитализирован в НИИ Джанелидзе.

У пострадавшего диагностировали ожоги верхних дыхательных путей, ожоги тела 12%.

Вчера двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Выборге.

Фото: Piter.TV