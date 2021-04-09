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В пострадавшем от разлива реки поселке Иркутской области ввели режим ЧС

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В Залари находятся 10 тысяч жителей.

В пострадавшем от разлива реки поселке Залари Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказали региональные представители ГУ МЧС. Специалисты уточнили, что в населенном пункте находятся порядка десяти тысяч человек.

Режим ЧС введениз-за резкого подъема воды в реке Заларинке и подтопления населенного пункта. По состоянию на 20:00 вечера 8 апреля (15:00 по московскому времени) уровень воды в реке Заларинке составляет 187 см при критическом 180 см. 

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Чиновники из местной администрации во время обхода со спасателями нашли семь частных домов, в которые попала вода из реки. Также подтопленными оказались 24 приусадебных участка. Население отказывается от эвакуации в пункт временного размещения. Большинство из пострадавших разместилось у родственников. Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев дал поручение Минприроды заняться вопросом расчистки русла водоема.

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Видео: МЧС России

Теги: залари, иркутская область, разлив реки, режим чс
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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