Дмитрий Полянский напомнил о том, почему не работает пропускной пункт "Баб-эль-Хава".

Страны коллективного Запада используют ситуацию с механизмом трансграничной помощи в Сирии ради того, чтобы добиваться смены власти в этой стране Ближнего Востока. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по Безопасности ООН сделал первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

Несмотря на все благие лозунги, донорская помощь западных стран небескорыстна и всегда обставлена политическими предусловиями. Наглядный пример - ситуация с механизмом трансграничной гумпомощи Сирии, когда западные страны фактически открыто шантажируют сирийский народ, добиваясь смены власти. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Напомним, что контрольный пункт пропуска "Баб-эль-Хава" действовал рамках механизма трансграничной помощи в Сирии в соответствии с мандатом СБ ООН. Срок действия данного документа закончился 11 июля 2023 года. Позже Совбезу не удалось принять продлевающую действие данного мандата резолюцию. С 13 июля постоянный представитель Сирии при ООН Бассам Саббаг объявил делегатам, что Дамаск разрешает использовать пункт пропуска "Баб-эль-Хава" для доставки гуманитарной помощи. Однако подведомственные ООН агентства обязаны будут координировать свои усилия с центральными властями страны. Руководство ООН заявило, что изучат предлагаемый Сирией механизм работы.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций