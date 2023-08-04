В постпредстве РФ назвали стремление США нанести поражение России несбыточными мечтами

Дмитрий Полянский призвал США тратить деньги на гуманитарную помощь Глобальному Югу.

Стремление Вашингтона нанести стратегическое поражение Москве является не чем иным, как несбыточными мечтами. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета по Безопасности ООН сделал первый заместитель российского постоянного представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

Все, что вами движет, - это стремление наказать Россию и ваши несбыточные мечты нанести ей стратегическое поражение... Сколько всего хорошего можно было бы сделать в мире, если бы США и их союзники тратили деньги на содействие развитию с такой же готовностью, с какой они спонсируют войны по всему миру? Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дипломат напомнил коллегам о том, что коллективный Запад расходует денежных средств на снабжение оружием и поддержку киевских властей значительно больше, чем на помощь развивающимся странам.Объемы помощи, которую Запад отказывает странам Глобального Юга, не идут в сравнение с теми средствами, которые получают ВСУ. Речь идет о сумме в 80 миллиардов евро против 165 миллиардов евро соответственно. Дмитрий Полянский добавил, что на гуманитарные операции Управление ООН по координации гуманитарных вопросов ООН в текущем году запросило у "доноров" 55,2 млрд долларов, было выделено только 24,8% от этой суммы.

В постпредстве РФ при ООН рассказали, когда Россия вернется к зерновой сделке.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций