В последнюю неделю января на оформление финской визы уйдет до 11 дней

Примерные сроки получения шенгена опубликовали на сайте дипмиссии в Петербурге.

Петербуржцы, подавшие документы для оформления визы в Финляндию на текущей неделе, смогут забрать готовый шенген через 9-11 дней. Сроки оформления на официальном сайте опубликовало финское посольство в Петербурге.

Если пакет документов будет подан уже в понедельник, 27 января, то получить шенген на руки получится 5 февраля, спустя девять дней. Такой же девятидневный срок ожидания коснется подавших документы 28 и 29 января, визу петербуржцы получат 6 и 7 февраля соответственно. Если же заявление будет подано 30 и 31 января, подождать шенген придется 11 дней: готовый пропуск в соседнюю страну вручат 10 и 11 февраля соответственно.

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