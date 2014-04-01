В последний день марта холодный циклон принесет в Петербург дожди

Температура воздуха составит +5…+7 градусов.

В среду, 31 марта, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует тыловая, более холодная часть циклона. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в последний день марта в городе составит +5…+7 градусов, в Ленобласти +3…+8 градусов. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что педагог передумал увольняться из Академии художеств из-за выставки Евгении Васильевой.

Фото: Instagram / kolpinooo_piter