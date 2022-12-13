В поселке имени Свердлова в водоеме утонул автомобиль

Сегодня, 11 мая, около поселка имени Свердлова автомобиль утонул в водоеме. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Информация о ДТП поступила спасателям отряда города Шлиссельбург. Они вытащили машину из воды.
Спасатели оказали содействие в подъеме автомобиля. Установлено, что жертв нет.
"Аварийно-спасательная служба ЛО"
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности инцидента уточняются.
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Фото: Телеграм / Аварийно-спасательная служба ЛО
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