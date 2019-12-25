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В поселке Усть-Ижора из Невы выловили утопленника
Сегодня, 10:24
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В поселке Усть-Ижора из Невы выловили утопленника

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Тело без внешних признаков насильственной смерти направили в морг.

Во вторник, 7 сентября, около 7:30 в дежурную часть обратилась 28-летняя жительница Колпино и рассказала о трупе незнакомца в Неве. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело обнаружили на расстоянии 15 метров от берега возле дома №211 на Шлиссельбургском шоссе в Усть-Ижоре. Погибшим оказался 20-летний уроженец Пскова, зарегистрированный в Самаре, но проживавший в Купчино.

Тело без внешних признаков насильственной смерти направили в морг.

Ранее тело мужчины с ножевым ранением обнаружили во Всеволожске.

Фото: Piter.TV

Теги: нева, утопленник
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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