В поселке Усть-Ижора из Невы выловили утопленника

Во вторник, 7 сентября, около 7:30 в дежурную часть обратилась 28-летняя жительница Колпино и рассказала о трупе незнакомца в Неве. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Тело обнаружили на расстоянии 15 метров от берега возле дома №211 на Шлиссельбургском шоссе в Усть-Ижоре. Погибшим оказался 20-летний уроженец Пскова, зарегистрированный в Самаре, но проживавший в Купчино.
Тело без внешних признаков насильственной смерти направили в морг.
Ранее тело мужчины с ножевым ранением обнаружили во Всеволожске.
Фото: Piter.TV
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