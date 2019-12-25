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В Стрельне забор насквозь проткнул врезавшуюся в него легковушку
Сегодня, 11:00
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Alena_Zinovieva

В Стрельне забор насквозь проткнул врезавшуюся в него легковушку

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В ДТП тяжело пострадала 22-летняя пассажирка.

Вечером 15 сентября в Петродворцовом районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого тяжело пострадала 22-летняя девушка. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, около 22:20 возле дома №56 на Санкт-Петербургском шоссе в поселке Стрельна 21-летний водитель Skoda не справился с управлением автомобиля и на большой скорости врезался в забор.

В результате забор оказался частично разрушен. Один из его элементов пробил лобовое стекло, насквозь прошел через весь салон и вышел через заднее стекло. Тяжелые травмы получила молодая пассажирка иномарки. О состоянии водителя ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что в лобовом ДТП на Октябрьской набережной один человек погиб, двое ранены.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.

Теги: skoda, авария, забор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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