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В поселке Саперное ребенок попал под машину, перебегая дорогу
Сегодня, 13:18
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В поселке Саперное ребенок попал под машину, перебегая дорогу

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ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик.

18 июля около девяти часов вечера 10-летний ребенок попал под машину в Приозерском районе Ленинградской области, сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах. По имеющимся сведениям, инцидент произошел на улице Школьной, в поселке Саперное, когда ребенок предпринял попытку перебежать через дорогу вне зоны пешеходного перехода. 

Водитель, находившийся а рулем автомобиля Renault Duster, не успел затормозить и врезался в мальчика на полной скорости. Сотрудникам ГИБДД, устанавливающим обстоятельства ДТП, еще предстоит выяснить, не двигался ли водитель с превышением допустимой скорости. Против него возбуждено дело по административной статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью. 

Ребенок госпитализирован с травмами средней тяжести. 

17 июля школьник попал под машину на Московском проспекте. 

Фото: Pexels

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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