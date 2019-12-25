В поселке Саперное ребенок попал под машину, перебегая дорогу

ГИБДД разбирается в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик.

18 июля около девяти часов вечера 10-летний ребенок попал под машину в Приозерском районе Ленинградской области, сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах. По имеющимся сведениям, инцидент произошел на улице Школьной, в поселке Саперное, когда ребенок предпринял попытку перебежать через дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Водитель, находившийся а рулем автомобиля Renault Duster, не успел затормозить и врезался в мальчика на полной скорости. Сотрудникам ГИБДД, устанавливающим обстоятельства ДТП, еще предстоит выяснить, не двигался ли водитель с превышением допустимой скорости. Против него возбуждено дело по административной статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью.

Ребенок госпитализирован с травмами средней тяжести.

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