В четверг, 4 апреля, в поселке Песочном в онкоцентре сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
Инцидент произошел на Ленинградской улице. Как оказалось, тревога была ложной.
Было ложное срабатывание пожарной сигнализации в центрально-клиническом корпусе №2.
сообщает он
В данный момент все медики и пациенты вернулись в здание.
Соответствующие службы ничего не обнаружили на месте.
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Фото:pixabay
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