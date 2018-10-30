Как оказалось, тревога была ложной.

В четверг, 4 апреля, в поселке Песочном в онкоцентре сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на Ленинградской улице. Как оказалось, тревога была ложной.

Было ложное срабатывание пожарной сигнализации в центрально-клиническом корпусе №2. сообщает он

В данный момент все медики и пациенты вернулись в здание.

Соответствующие службы ничего не обнаружили на месте.

Ранее мы сообщали о том, что На площади Победы троллейбус столкнулся с машиной аварийной службы

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