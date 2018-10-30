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В поселке Песочном в онкоцентре сработала пожарная сигнализация
Вчера, 22:40
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IRINA_CHALKINA

В поселке Песочном в онкоцентре сработала пожарная сигнализация

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Как оказалось, тревога была ложной.

В четверг, 4 апреля, в поселке Песочном в онкоцентре сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на Ленинградской улице. Как оказалось, тревога была ложной.

Было ложное срабатывание пожарной сигнализации в центрально-клиническом корпусе №2.

сообщает он

В данный момент все медики и пациенты вернулись в здание.  

Соответствующие службы ничего не обнаружили на месте.

Ранее мы сообщали о том, что На площади Победы троллейбус столкнулся с машиной аварийной службы

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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