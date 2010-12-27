В посёлке Мга пожарные спасли 13 человек

В том числе было 3 детей.

Сегодня, 3 марта, в 9.47 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области обратились жители дома, стоящего в посёлке Мга Кировского района. Они сообщили о том, что от дверей одной из квартир, расположенных на первом этаже, идёт дым.

На место происшествия прибыли дежурные смены пожарно-спасательных частей. В доме густой дым распространился по всему подъезду.

Звено газодымозащитной службы вскрыли дверь пострадавшей квартиры при помощи бензореза. Проникнув в комнату, пожарные обнаружили человека, который надышался угарным газом и не мог передвигаться самостоятельно. Пострадавший на руках был вынесен с места пожара. Уточняют в пресс-службе

Всего спасателями было эвакуировано 13 человек, в том числе 3 детей. Также на пятом этаже в одной из квартир обнаружили инвалида, которого огнеборцы вывели на балкон и не оставляли одного, пока не убедились в его безопасности.

Через пол часа в 10.17 пожар был локализован.

Сегодня Piter.TV писал, что в посёлке Новое Токсово пожарные из огня спасли двух инвалидов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по ЛО