Спасатели Всеволожского района спасли из огня двух инвалидов

Возгорание произошло в посёлке Новое Токсово.

Во Всеволожском районе пожарные спасли из огня двух инвалидов. Их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЛО.

Сегодня, 3 марта, в 06.01 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Новое Токсово Всеволожского района.

К месту происшествия были направлены смены 94 и 147 пожарно-спасательных частей и бойцы пожарно-спасательной службы Агалатово. Открытое возгорание по всей площади произошло в доме, в котором проживали четыре семьи. Сообщалось, что была угроза распространения пожара на соседний дом, стоящий в 10 метрах от места пожара.

Соседи сразу бросились к прибывшим пожарным, рассказывая, что в одной из квартир могли остаться двое мужчин-инвалидов, не могущих передвигаться самостоятельно. Руководитель тушения пожара быстро определил фронт работы - кто-то приступил к ликвидации пожара, кто-то стоял на защите соседнего здания, а звено газодымозащитной службы ринулось спасать людей. Вскрыв дверь при помощи шанцевого инструмента, пожарные на руках вынесли двоих мужчин. Гласит сообщение пресс-службы

Пожар был локализоован за сорок минут.