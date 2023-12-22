В поселке Лосево в мусорном баке обнаружили собаку с огнестрельным ранением

По данному факту полиция Приозерского района Ленобласти проводит проверку.

В поселке Лосево Приозерского района 14 февраля нашли собаку с огнестрельным ранением и раздробленной головой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям обратился мужчина, который заметил публикацию с обнаруженной травмированной собакой в социальных сетях. По его словам, животное нашли местные жители.

По данному факту полиция Приозерского района Ленобласти проводит проверку. По ее результатам примут соответствующее решение. Злоумышленников разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что домашняя собака покусала ребенка на юге Петербурга.

Фото: Piter.TV