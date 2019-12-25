В поселке Красный Бор Тосненского района будет построен дворец культуры

Проект предполагается завершить осенью следующего года.

В поселке Красный Бор Тосненского района в 2021 году предполагается ввести дворец культуры. Закупку на завершение его строительства разместил комитет государственного заказа Ленинградской области.

Во дворце будут зрительный зал на 150 мест, библиотека, и еще к нему планируется пристроить спортивный комплекс.

Основную часть средств на проект представляет бюджет области. Небольшое софинансирование (менее 4 миллионов рублей) выделяет Красноборское городское поселение. В целом, на дворец ассигнуется 183,4 миллиона рублей.

Предполагается, что трансляция строительства будет вестись на сайте "Открытый бюджет Ленинградской области".

Заявки от подрядчиков, желающих реализовать проект, организатор закупки принимает до 10 июля. Срок выполнения работ - 16 месяцев с даты подписания контракта.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Усть-Луге появятся детский сад и физкультурный комплекс.

Фото: krbor.ru