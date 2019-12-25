В поселке Цвелодубово установили новую котельную

Теперь это компактный модуль, который размещен в непосредственной близости от места потребления тепла.

В поселке Цвелодубово вместо угольной котельной, работающей с 1976 года, установлена новая - электрическая, мощностью 120 КВт. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, оснащение позволило реализовать систему автоматического управления, благодаря чему объект находится на постоянном удаленном контроле. На случай аварийных ситуаций он укомплектован генератором.

Электрокотельная была установлена в летний период согласно производственной программе АО "Выборгтеплоэнерго" по подготовке к отопительному сезону.

Как отметил заместитель директора по производству АО "Выборгтеплоэнерго" Олег Гаврилов, работы по модернизации своих объектов теплоснабжающее предприятие ведёт и в других поселениях Выборгского района. Основная концепция в работе "Выборгтеплоэнерго" - переход на экологически чистый вид топлива и автоматизация производства.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты МО "Выборгский район" утвердили бюджет района.

Фото: администрация МО "Выборгский район".

