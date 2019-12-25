Депутаты МО «Выборгский район» утвердили бюджет района

На заседании совета депутатов председатель комитета финансов Константин Паничев обосновал внесения изменений в бюджет района.

3 октября состоялось заседание совета депутатов МО "Город Выборг". В нем приняли участие исполняющий обязанности главы районной администрации Николай Шишкин. Вел заседание глава Выборгского района Дмитрий Никулин.

Председатель комитета финансов Константин Паничев обосновал внесения изменений в бюджет района.

В частности, в связи с поступлением средств из областного бюджета в сумме 2 643,3 тысяч рублей на ликвидацию несанкционированных свалок по улице Данилова, Гаражному проезду, Приморскому шоссе и на станции юных натуралистов итоговая сумма доходов на 2020 год составила 854 231,4 тысяч рублей.

Расходная часть бюджета этого года также увеличивается. Так, на прохождение государственной экспертизы проектной документации по строительству путепровода в промышленной зоне Лазаревка выделено 2 460,5 тысяч рублей, проекта по капитальному ремонту моста через реку Селезневка - 760,1 тысячу рублей. На ремонт моста в Калининском микрорайоне выделят 541,3 тыс. рублей.

В бюджете также предусмотрено 4 500,0 тысяч рублей на снос аварийного многоквартирного дома №3 по Смирновскому тупику, 1 000,0 тысяч рублей - на обследования деревянных многоквартирных домов, 716,0 тысяч рублей - на ремонт печного отопления и печей в многоквартирных домах, не имеющих центрального теплоснабжения и находящихся в муниципальной собственности.

Таким образом, расходная часть городского бюджета в 2020 году составит 926 539,7 тысяч рублей. Прогнозируемый дефицит - 72 308,3 тысяч рублей.

Депутаты также утвердили основные характеристики местного бюджета на 2021 год и на 2022 год. Доходная часть составит 808 128,6 тысяч рублей и 854 580,3 тысячи рублей соответственно. Расходная - 794 128,6 тысяч рублей и 820 580,3 тысячи рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Константин Паничев рассказал об изменениях в районном бюджете.

Фото: администрация МО "Выборгский район"