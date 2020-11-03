Константин Паничев рассказал об изменениях в районном бюджете

Изменения связаны с перераспределением средств муниципального бюджета, а также поступлениями из бюджетов Ленинградской области и поселений Выборгского района.

3 октября в ходе заседания Совета депутатов председатель комитета финансов администрации МО "Выборгский район" Константин Паничев рассказал, как будут изменяться статьи районного бюджета. Он отметил, что текущие корректировки связаны с перераспределением средств муниципального бюджета, а также поступлениями из бюджетов Ленинградской области и поселений Выборгского района.

Мы перенаправляем целевые остатки средств 1 млн 497 тысяч рублей. 550 тысяч рублей пойдут на премирование победителей областных конкурсов в сфере культуры и искусства по МБУ "Межпоселенческая библиотека Выборгского района". 947 тысяч рублей пойдут на осуществление полномочий по распоряжению муниципальным имуществом и осуществление муниципального земельного контроля.

Также Константин Паничев отметил, что в связи с несостоявшейся процедурой закупок на реставрацию и ремонт фасада СОШ № 11 средства в размере 7 млн 570 тысяч рублей перемещаются к Комитету образования Выборгского района. За счет этих средств увеличится финансирование других школ.

