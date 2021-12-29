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В поселке Будогощь мужчина всю ночь насиловал 45-летнюю женщину
Сегодня, 10:05
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В поселке Будогощь мужчина всю ночь насиловал 45-летнюю женщину

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За пострадавшую заступился ее сын. Молодому человеку тоже досталось.

В Киришском районе Ленобласти мужчина надругался над 45-летней женщиной. Злоумышленник мучал жертву всю ночь. По информации Piter.tv, инцидент произошел в поселке Будогощь.

По словам пострадавшей, инцидент произошел в квартире жилого дома. В результате случившегося за женщину заступился ее сын, после чего насильник избил молодого человека.

Стражи порядка "по горячим следам" задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Ленобласти. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что житель Колпино подозревается в убийстве и покушении на изнасилование в преддверии Нового года.

Фото: Pexels

Теги: будогощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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